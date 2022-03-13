英相將和北歐和波羅的海領袖峰會 尋求孤立俄國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦12日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）大型軍演登場之際，英國首相強生將主持高峰會，與北歐國家及俄羅斯波羅的海鄰國領袖共商因應俄國入侵烏克蘭之道，包括找出孤立俄國經濟的新方法。

14日開始，2022年「酷寒演習」（Cold Response 2022）將有來自27國超過3萬名軍人在攝氏零下的溫度中訓練。

唐寧街（Downing Street）今天發出聲明說，「酷寒演習」舉行當下，強生（Boris Johnson）將與組成遠征軍聯合部隊（Joint Expeditionary Force）的各國領袖開會，聚焦北歐安全議題。

14日在強生位於契克斯（Chequers）鄉村官邸晚餐後，英相15日將在倫敦與遠征軍聯合部隊組成國的領袖舉行高峰會。

強生表示：「歐洲安全已因俄羅斯攻擊烏克蘭而動搖，我們將和夥伴們採取行動，確保我們可以比以前更強大、更團結。」

「確保我們不受蒲亭（Vladimir Putin）的威脅，不能單看軍事方面，在與我們北方以及波羅的海夥伴們聯手下，我們必須確保我們的能源供應、經濟和價值不會受到俄羅斯的干擾與衝擊。」

遠征軍聯合部隊成立於2012年，由北約的英國、丹麥、愛沙尼亞、冰島、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、挪威，加上非北約成員國的芬蘭和瑞典組成。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110313