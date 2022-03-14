烏克蘭戰事中國疫情添不安 亞股多數收黑

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（中央社香港14日綜合外電報導）投資人持續追蹤烏克蘭戰事發展及為化解危機所做的最新外交努力，同時焦慮等待美國央行本週可能宣布升息，亞洲股市今天大多應聲收黑；港股受中國深圳防疫封城打擊，重挫領跌。

法新社報導，俄羅斯在烏克蘭的戰爭仍如火如荼進行，股市交易場上依舊充斥不確定性。儘管俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）表示，與基輔談判有「正面發展」，也沒能提供股市多少支撐。

投資人也不安等待美國聯邦準備理事會（Fed）16日結束最新貨幣政策會議，預料屆時將宣布升息1碼（1/4個百分點）。

美國央行正嘗試在平抑飛漲物價和支援美國經濟之間，謹慎求取平衡，尤其全球最大經濟體美國也面臨烏克蘭戰爭衝擊影響。許多人擔憂，這場戰爭可能導致經濟再度衰退。

在美國借貸成本看漲之下，美元兌大多數國家貨幣匯價強勁走揚，兌日圓、英鎊和歐元皆升值至數年來高點。

由於美國股市上週收盤再度挫跌，亞洲股市今天行情也低迷。

香港股市今天收盤重挫達5.0%，其中恆生科技指數大跌11%，阿里巴巴和騰訊等重量級成分股價格都跌掉約1/10。

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港股賣壓來自中國政府為了對抗境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情四起，昨天對深圳所有1700萬居民下禁足令，封城將持續至20日。這也導致蘋果（Apple）重要供應商暨iPhone代工廠鴻海暫停在當地業務。

上海股市今天收盤也應聲重挫2.6%，首爾、新加坡、台北、威靈頓和馬尼拉股市全數收低。但東京股市收漲0.6%，雪梨、曼谷和雅加達股市也收高。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110314