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拜登傳擬訪歐商討烏俄局勢 白宮：尚未做出決定

2022/3/15 07:43（3/15 08:11 更新）
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白宮表示，美國總統拜登尚未決定前往歐洲。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
白宮表示，美國總統拜登尚未決定前往歐洲。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）兩名熟知內情的消息人士今天透露，美國白宮官員現正討論拜登總統未來數週前往歐洲的可能性，以與盟邦商討俄羅斯和烏克蘭問題。

路透社報導，其中一名消息人士說，一項討論中的計畫呼籲拜登3月23日在布魯塞爾與北大西洋公約組織（NATO）其他領袖見面，之後再前往波蘭。由於細節尚未敲定，消息人士是在匿名情況下發言。

其中一名消息人士說，尚未對訪問行程做出最後決定。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）說，美國與北約夥伴和歐洲盟國密切接觸，但尚未對訪問行程做出最終決定。

俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭，掀起自二戰以來對歐洲國家發起的最大攻擊。為了懲罰莫斯科當局與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），美國與其盟國同步祭出全面性制裁。

根據俄羅斯塔斯社（TASS）報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，目前未討論讓俄羅斯總統蒲亭與美國總統拜登見面的可能性。

俄軍入侵烏克蘭之前2天，白宮發言人2月22日表示，舉行峰會「肯定不在計畫之中」，且必須先降低俄羅斯與烏克蘭的衝突，才能舉行任何會議。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110315

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