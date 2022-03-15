傳鴻海與沙國談90億美元合資案 打造多用途工廠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）「華爾街日報」今天報導，鴻海集團正與沙烏地阿拉伯洽談一項90億美元（約新台幣2572億元）合資計畫，聯手打造一座多用途工廠，可生產微晶片、電動車零組件和其他電子產品。

報導援引知情人士的話說，沙國正在評估鴻海提出在西北部「新未來城」（NEOM）建立雙線半導體代工廠的計畫；新未來城是沙國聚焦科技發展的沙漠城市。

鴻海和沙烏地阿拉伯當局皆未立即回應路透社的置評要求。

鴻海是全球最大的電子產品代工製造商，也是蘋果（Apple）的主要供應商，近年來已將觸角延伸到電動車和半導體等領域。

華爾街日報報導，在美國與中國貿易關係緊張，衝擊半導體產業的情況下，鴻海和台積電等台灣企業都在尋求生產多元化。

根據報導，除了沙烏地阿拉伯，鴻海也與阿拉伯聯合大公國接觸，洽談在阿聯設廠的可能。

報告說，利雅德當局要求鴻海保證，新未來城代工廠至少2/3產能必須是鴻海既有供應鏈的一環。

鴻海不斷簽署大型投資協議，在台灣、印度和世界各地布局。鴻海曾計劃斥資100億美元在美國威斯康辛州設廠，被時任美國總統的川普譽為「世界第八大奇蹟」，不過去年已決定大幅縮減在威州的投資規模。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110315