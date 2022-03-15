越南油價創新高紀錄 民眾面臨萬物齊漲風暴

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越南物價「漲聲響起」，小百姓嘆日子難過。專家警告，越南接下來恐將面臨通貨膨脹的風險。有民眾表示，以前帶50萬越南盾去市場買菜綽綽有餘，現在已經不夠用。中央社記者陳家倫河內攝 111年3月15日

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（中央社記者陳家倫河內15日專電）國際油價不斷攀升，越南的95無鉛汽油每公升飆破新台幣37元，創下歷史新高，許多業者紛紛調漲商品與服務價格。老百姓在疫情下收入減少又遇漲價風暴，大嘆日子難過。

現在雖然才3月，但是越南的油價今年以來已經6連漲，於11日創下紀錄新高，95無鉛汽油每公升要2萬9820越南盾（新台幣約37.3元）、92無鉛汽油則是2萬8980越南盾，漲幅雙雙高達1成。

在這種情況下，越南許多企業與商家都面臨原物料漲價的考驗，成本最終都轉嫁到消費者身上。主婦阿灣（Loan）向中央社表示，以前帶著50萬越南盾（新台幣約627元）去市場綽綽有餘，現在已經不夠用。

阿灣感嘆，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間受限各種防疫管制無法正常上班收入因而減少，還得支應購買快篩試劑、退燒藥、乾洗手等額外支出，現在物價又變貴，日子愈來愈難過。

一名在河內市紙橋區賣烤肉的攤販也悄悄調漲金桔茶的價格，以前客人自帶杯子大杯只要1萬2000越南盾，現在要1萬5000越南盾。攤商說：「現在什麼都漲，無法再折價給自帶杯子的客人。」

上班族阿克（Khac）抱怨，油價漲導致叫車變貴，以前上班只要花6萬8000越南盾，現在要9萬1000越南盾，「什麼都漲就是薪水不漲，在疫情下我的底薪已經兩年沒調過了」。

越南青年報（Tuoi Tre）報導，專門在做泡麵的日商越南Acecook股份公司旗下多款商品調漲10%，化妝品自從農曆年假後也漲了2%至10%、乳製品漲5%。

一家飲料供應商表示，他們預計自4月中旬起會調整售價，漲幅將達25%。有經銷商表示，「生產端說他們承受巨大的壓力，漲價是迫不得已」。

越南經濟和戰略研究中心（Vietnam Center for Economic and Strategic Studies）主任阮德成（Nguyen Duc Thanh）評估，能源價格的波動將會更大範圍影響商品價格。

越南2月的通膨率年增1.4%，其中主要原因是運輸成本較去年同期成長了15%。阮德成表示，在目前的情況下，政府可能必須努力透過財政與貨幣政策去控制通貨膨脹。（編輯：周永捷）1110315