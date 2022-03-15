心繫基輔親人 旅星烏克蘭人捐餐廳營收助母國

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（中央社記者侯姿瑩新加坡15日專電）俄羅斯入侵烏克蘭，大批人民流離失所。在新加坡經營餐廳的烏克蘭人心繫遠在基輔的親戚，決定捐出部分營收提供母國人道援助。許多消費者以行動支持，餐廳人氣瞬間暴漲。

俄羅斯攻打烏克蘭已持續逾2週，俄軍正逼近烏克蘭首都基輔。除了歐美國家提供烏克蘭軍援，新加坡政府也捐贈10萬美元協助烏國人道援助行動，台灣外交部成立賑濟烏克蘭專戶，接受民眾捐款。

旅居新加坡18年的烏克蘭人祖博夫斯基（Mark Zubovskyy）接受中央社記者專訪時表示，他的親戚都住在烏克蘭，且大部分在基輔。疫情前，他大概一年會回烏克蘭一到兩次。

「現在基輔的情況很艱困」，他說，當地隨時可能遭受攻擊，在基輔的親人早上回到家裡吃東西、洗澡，之後為了安全起見，就會回到地鐵站或防空洞避難。

他指出，目前還是可以透過即時通訊軟體WhatsApp或打電話與在烏克蘭的親人聯絡。

身為烏克蘭人，祖博夫斯基坦言，原本不認為俄羅斯會入侵烏克蘭，當這一切發生後，「當然感到很震驚」。看到網路流傳烏克蘭遭轟炸的影片、民眾不幸喪生，讓他「難以承受」。

「很慶幸我的親人目前都還好」，他也希望不要再有任何傷亡發生。

現年20歲的祖博夫斯基2004年隨父母移居新加坡至今，目前協助父母經營一家俄羅斯餐廳。

「我們經營的是俄羅斯餐廳」，他表示，很多民眾不知道餐廳的經營者其實來自烏克蘭，因此，當俄羅斯開始攻打烏克蘭後，網路也出現一些攻擊餐廳的言論。

「因著這些負面評論，加上我們有親人在烏克蘭，我們想要盡可能地協助烏克蘭」，祖博夫斯基說，他們決定要捐出餐廳外送營收的10%，提供烏克蘭人道援助。

這項消息透過社群媒體發出後，隨即吸引許多網友發文支持，餐廳人氣跟著暴漲，外送量、內用人數都增加不少，甚至經常爆滿。

「看到這麼多人支持我們，覺得很暖心」，祖博夫斯基估計，最近餐廳顧客人數比先前大增300%甚至更多。有些人還特地跑到店裡，只為了說聲「謝謝我們所做的事」。

祖博夫斯基父母經營的餐廳號稱新加坡唯一專賣俄羅斯菜的餐廳，餃子是店內必點菜餚之一。

他說，很多人以為烏克蘭和俄羅斯的食物可能很不同，但其實兩者過去都是蘇聯成員，彼此食物很接近。例如，烏克蘭與俄羅斯都有餃子，只是內餡不太一樣，俄國餃子主要包肉餡，而烏克蘭餃子的餡料是馬鈴薯，形狀也稍有不同。

看到烏克蘭近期情勢，祖博夫斯基直言，「我們能做的不多」，但捐款會有很大的幫助。他鼓勵民眾踴躍捐款協助烏克蘭人，用以提供衣物、食物及其他當地缺乏的物資。

他說，現在烏克蘭遭逢武力攻擊，食物很難進口，「所以捐款會有很大的幫助」。（編輯：陳惠珍/韋樞）1110315

俄羅斯入侵烏克蘭，在新加坡經營餐廳的烏克蘭人祖博夫斯基（Mark Zubovskyy）心繫遠在基輔的親戚，決定捐出部分營收提供烏國人道援助。圖攝於3月8日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年3月15日