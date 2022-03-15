更多編輯台推薦新聞：
巴黎街頭高掛烏克蘭女孩畫像 提醒世人戰爭代價
國際

巴黎街頭高掛烏克蘭女孩畫像 提醒世人戰爭代價

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪
兩岸

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪

俄羅斯國營電視台員工反戰 持標語打斷新聞直播
國際

俄羅斯國營電視台員工反戰 持標語打斷新聞直播

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

福斯新聞：攝影記者採訪烏克蘭戰事遇襲喪生

2022/3/15 23:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約15日綜合外電報導）美國福斯新聞頻道（Fox News）今天表示，福斯新聞的攝影記者札克塞夫斯基（Pierre Zakrzewski）在烏克蘭採訪俄羅斯入侵的新聞時不幸遇襲喪生。

福斯新聞媒體（Fox News Media）部門執行長史考特（Suzanne Scott）說，札克塞夫斯基和同事霍爾（Benjamin Hall）昨天前往烏克蘭首都基輔郊區城鎮戈連卡（Horenka）時，他們的車子遭來襲砲火擊中，札克塞夫斯基喪生，霍爾則受傷。

法新社報導，札克塞夫斯基原本派駐倫敦，但自2月即到烏克蘭工作。

史考特表示，受傷的霍爾是英國人，任職福斯新聞國務院記者，目前仍在烏克蘭的醫院治療。

美國記者芮諾（Brent Renaud）13日才在基輔近郊伊爾平（Irpin）頸部中彈身亡，成為俄羅斯2月24日開始攻擊烏克蘭以來，首位在烏克蘭喪命的外籍記者。

時代雜誌（Time）表示，這位50歲紀錄片製作人當時正在為他們的影視部門Time Studios製作一項有關全球難民問題的專題。

在札克塞夫斯基遇害消息傳出前，烏克蘭國會的人權首長才表示，自俄軍入侵至今，已有3名新聞人員喪生，另有30餘人受傷。（譯者：林治平）1110315

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族