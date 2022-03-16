舊金山捷運老車廂改造 變身棒球博物館展創意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者周世惠舊金山15日專電）為舊車廂找新生命，舊金山捷運局徵求民間創意的結果日前揭曉，美國職棒奧克蘭運動家打算改造退休車廂為棒球博物館受矚目，另有改造為山中民宿和餐館等點子。

不過舊金山捷運局指出，多數提案是改為餐館或花園酒吧，很可惜沒有任何一個提案把舊車廂改為平價住宅，解決舊金山灣區房源不足和高房價的問題。

隨著舊金山灣區捷運系統（BART）逐年汰舊換新車廂，去年元旦宣布一個創意獎項，開放給民間提案，為服務半世紀的退休車廂延續新生命，同時保留當地人的乘車記憶。舊金山捷運局上週表示，在20個可行的提案中，有8個單位雀屏中選。

奧克蘭運動家（Oakland Athletics，簡稱A's）總經理卡瓦（Dave Kaval）早在2019年的推文就對捷運舊車廂表達興趣。詳細的提案準備把舊車廂改造為迷你棒球博物館，且因主題是棒球，所以在車廂博物館中會供應欣賞棒球賽的必要飲料－啤酒。

不久的將來，棒球迷可以搭著舊金山捷運前往多用途體育場「奧克蘭競技場」（Oakland Coliseum），下了捷運站之後，再踏進奧克蘭運動家的車廂博物館，從老照片、老球衣、明星球員的簽名球與簽名球棒中，進行一趟時光回味之旅。

來自紐約的耶南德茲-艾里建築公司（Hernandez-Eli Architecture）也是獲獎者之一，他們想把舊車廂置於加州山區淘金熱的歷史小鎮，內裝改成附有冷暖氣系統、可住上100年的房子，未來供作短期租屋等用途。

改造舊車廂行公益，以加州奧克蘭民間單位Original Scraper Bike Team的點子被看好。他們提案以活力色彩的畫作妝點舊車廂，改建成免費的腳踏車維修店。這個組織於2006年成立，主要傳授年輕人使用各種單車零件和噴漆等工具自行改造腳踏車、展現創意，再從單車藝術帶動社會變革。

另外，有舊金山灣區的地方消防單位計畫取得舊車廂，設置「駕駛模擬訓練」和「車輛救援模擬」安全系統，為車禍急難救助做準備。還有一家餐館提案把舊車廂改為戶外餐廳，內部裝設懷舊的改裝電動玩具機台。

舊車廂雖然免費送，不過得獎者必須自行負擔至少8000美元（約新台幣23萬元）的費用，從舊金山捷運停車場把舊車廂拉到新的地點。（編輯：馮昭）1110316