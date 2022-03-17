中國商務部：今年前2月歐盟成為第一大貿易夥伴

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（中央社台北17日電）俄烏交戰之際，中國商務部今天表示，繼2021年中國與歐盟雙邊貿易創新高後，今年前2月，歐盟已超越東協，成為中國第一大貿易夥伴。中歐雙方經濟互補性強，合作領域廣，發展潛力大。

據中國商務部官網發布，商務部發言人高峰17日下午在例行記者會答覆媒體提問時，作以上表示。

高峰指出，2021年，中歐貨物貿易額達8281億美元（約新台幣23.4兆元），創歷史新高。今年前2月，中歐貿易繼續保持良好發展勢頭，比去年同期增長14.8%，達1371.6億美元，比中國—東南亞國協雙邊貿易額多5.7億美元，成為前2月中國第一大貿易夥伴。

他說，這一情況是季節性的還是趨勢性的，還有待進一步觀察。但無論如何，「這都反映出中歐貿易較強的韌性和活力」。

高峰表示，「中國和歐盟互為重要貿易夥伴，雙方經濟互補性強，合作領域廣，發展潛力大」，中方願同歐方一起，積極推動貿易投資自由化、便利化，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，共同把中歐經貿合作的蛋糕越做越大、越做越好，造福雙方企業和民眾。

當被問及中國目前與俄羅斯、烏克蘭的貿易進行狀態時，高峰則說，關於中俄、中烏的貿易數據，有關部門已經作了發布。「中方將繼續本著相互尊重、平等互利的原則，與俄羅斯和烏克蘭開展正常的經貿合作」。

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歐盟此前長期是中國最大的貿易夥伴。2019年，中國與東協雙邊貿易迅速增長；東協在2020年超越歐盟，躍為中國第一大貿易夥伴，雙邊貿易額6846億美元；2021年，東協連續第2年成為中國第一大貿易合作夥伴，雙邊貿易額8782億美元。

2020年12月，中歐投資協定談判完成，但此後雙方因為新疆人權議題交惡，相互制裁官員民代，歐洲議會去年5月凍結中歐投資協定的批准程序，迄今未生效。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110317