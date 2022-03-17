更多編輯台推薦新聞：
美國聯準會升息步調「溫和偏鷹」 5大重點一次看
產經

美國聯準會升息步調「溫和偏鷹」 5大重點一次看

林昀儒鄭怡靜不敵中國組合 WTT大滿貫賽混雙獲亞軍
運動

林昀儒鄭怡靜不敵中國組合 WTT大滿貫賽混雙獲亞軍

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了
國際

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
史瓦帝尼2台人走私犀牛角遭逮 請求返台服刑獲准創首例
首頁 / 國際

中國商務部：今年前2月歐盟成為第一大貿易夥伴

2022/3/17 17:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）俄烏交戰之際，中國商務部今天表示，繼2021年中國與歐盟雙邊貿易創新高後，今年前2月，歐盟已超越東協，成為中國第一大貿易夥伴。中歐雙方經濟互補性強，合作領域廣，發展潛力大。

據中國商務部官網發布，商務部發言人高峰17日下午在例行記者會答覆媒體提問時，作以上表示。

高峰指出，2021年，中歐貨物貿易額達8281億美元（約新台幣23.4兆元），創歷史新高。今年前2月，中歐貿易繼續保持良好發展勢頭，比去年同期增長14.8%，達1371.6億美元，比中國—東南亞國協雙邊貿易額多5.7億美元，成為前2月中國第一大貿易夥伴。

他說，這一情況是季節性的還是趨勢性的，還有待進一步觀察。但無論如何，「這都反映出中歐貿易較強的韌性和活力」。

高峰表示，「中國和歐盟互為重要貿易夥伴，雙方經濟互補性強，合作領域廣，發展潛力大」，中方願同歐方一起，積極推動貿易投資自由化、便利化，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，共同把中歐經貿合作的蛋糕越做越大、越做越好，造福雙方企業和民眾。

當被問及中國目前與俄羅斯、烏克蘭的貿易進行狀態時，高峰則說，關於中俄、中烏的貿易數據，有關部門已經作了發布。「中方將繼續本著相互尊重、平等互利的原則，與俄羅斯和烏克蘭開展正常的經貿合作」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

歐盟此前長期是中國最大的貿易夥伴。2019年，中國與東協雙邊貿易迅速增長；東協在2020年超越歐盟，躍為中國第一大貿易夥伴，雙邊貿易額6846億美元；2021年，東協連續第2年成為中國第一大貿易合作夥伴，雙邊貿易額8782億美元。

2020年12月，中歐投資協定談判完成，但此後雙方因為新疆人權議題交惡，相互制裁官員民代，歐洲議會去年5月凍結中歐投資協定的批准程序，迄今未生效。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110317

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族