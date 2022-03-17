越南恢復國際旅遊免隔離 商家盼重拾往日榮景

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越南15日恢復國際旅遊，旅客入境只須持有COVID-19陰性篩檢證明，不用隔離也不用再次篩檢，也沒有查驗疫苗接種證明。圖為抵達越南的入境旅客。中央社記者陳家倫河內攝 111年3月17日

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（中央社記者陳家倫河內17日專電）闊別兩年，越南恢復國際旅遊，入境流程大幅簡化，也未要求隔離，業者期盼能重拾往日榮景。不過有台灣的旅行社反映，目前觀光簽證仍未能辦理，推測要再等1至2周完備程序。

越南3月15日全面重啟國際旅遊，宣布簽證政策恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，遊客入境須持COVID-19陰性篩檢證明，且未見入境隔離、再次篩檢、疫苗接種等要求，可以說是非常開放。

中華航空（China Airlines）越南分公司總經理洪逸蘭向中央社表示，根據現場人員回報，胡志明市新山一國際機場入境、通關流程今天已簡化許多，旅客只須出示陰性篩檢證明及健康申報，其餘與疫情前幾乎沒差別，也沒要求入境隔離。

不過台灣的旅行社業者反映，雖然越南已經宣布恢復國際旅遊，但觀光簽證仍無法辦理，依過去經驗推斷，或許還需1至2周完備程序。具體指示尚待明確，越南駐台北經濟文化辦事處目前也未開始收件。

越南外交部今天表示，已指示越南駐外代表機構以及受委託簽發簽證的機構必須與越南國內相關機構和組織配合，以處理想來越南旅遊或了解經營、投資市場的旅客的簽證（申請）要求。

越南為了防範COVID-19疫情暫停一般國際觀光，時隔兩年才重新對外打開國門，儘管還未湧現入境旅遊潮，然而機場商家日前早已開始暖身，為可能出現的「報復性旅遊」做準備。

在河內內排國際機場提供旅遊諮詢服務的陶文勝（Dao Van Thang）表示，服務台過去2年都關閉，直到上星期才又開始服務，雖然這幾天運作下來沒什麼客人，但他很希望越南可以重拾往日旅遊榮景。

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在機場內販售輕食的服務生杜氏玄英（Do Thi Huyen Anh）指出，過去2年除了封城以外的時間，老闆認為能營業就盡量營業，而疫情起伏不定，牽動出入境情況，每天都有當天所屬的營業準備和方案，非常有彈性。

她說，過去2年來，出入境旅客人次陡降，班機少的時候就只賣半天，班機多的時候就賣全天，甚至是有班機往來的時間才上班。由於「手感」一直維持，在越南宣布開放國際旅遊後，店家可馬上恢復與疫情前一樣的服務。（編輯：韋樞）1110317