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美員警捐防彈衣援烏 約400件竟失竊

2022/3/18 11:23
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（中央社紐約17日綜合外電報導）紐約市警局與1個非政府組織今天表示，由員警們所捐出、準備援助烏克蘭的約400件防彈衣不翼而飛。

法新社報導，紐約市警局發言人麥洛利（Jessica McRorie）表示，竊案發生地點是在紐約曼哈頓區的「美國烏克蘭國會委員會」（Ukrainian Congress Committee of America,UCCA），警方昨天獲報到場，初步了解約400件防彈衣失竊。

麥洛利說：「全案正在調查，尚無涉案人員被捕。」

美國烏克蘭國會委員會的發言人告訴法新社：「我們不知道為何會這樣...不知竊案是如何發生，也不知誰犯案。」

UCCA指出，這批二手防彈衣是由紐約長島（Long Island）警方所捐贈，將透過援助人員運送至烏克蘭各地。

UCCA稱他們監督10多個在美國的烏克蘭裔美籍人民團體；美國目前約有120萬到150萬烏克蘭裔民眾。

自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，許多在美國的團體紛紛動員，協助募資、收集捐贈物品，將諸如糧食、衣物、衛生用品、醫藥，以及防彈衣、頭盔等非致命的輕型軍事裝備運送到烏克蘭。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1110318

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