美國元老級眾議員楊恩旅途中辭世 享壽88歲

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國共和黨籍聯邦眾議員楊恩（Don Young）辦公室發布聲明表示，楊恩今天在返回阿拉斯加住家途中辭世，享壽88歲。他自1973年起，為國會效力近半世紀。

聲明寫道：「楊恩作為國家鬥士的精神及他不可動搖的善良和榮譽將生生不息。我們將深深緬懷他。」

路透社報導，楊恩的辦公室並未說明他辭世的原因。「安克拉治每日新聞」（Anchorage Daily News）引述曾任楊恩辦公室主任的佛格森（Jack Ferguson）說法報導，楊恩搭機從洛杉磯飛往西雅圖途中失去意識，搶救無效。

根據楊恩的眾院網站資訊，他是阿拉斯加州唯一的聯邦眾議員，生前也是當時美國國會在職最久的成員。

代表明尼蘇達州的民主黨籍聯邦眾議員菲力普斯（Dean Phillips）在社群媒體推特（Twitter）上寫道：「他替阿拉斯加州激昂獨立的發聲，以及他獨一無二的智慧和性格，將為世人緬懷。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110319