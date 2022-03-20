雪梨僑界感恩餐會 澳洲政要肯定台灣民主成就

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者丘德真雪梨20日專電）雪梨僑界日前舉辦新春餐會，出席餐會的澳洲政要肯定台灣民主成就。澳洲自由黨聯邦眾議員齊默曼說，4年前訪台時曾與蔡英文總統會面，如今民主國家面臨更嚴峻的挑戰，更應深化彼此合作。

僑務委員林栢梧及葉義深於3月12日主辦舉行雪梨僑界虎年新春暨感恩餐會；當晚出席來賓包括駐雪梨辦事處處長范惠君、澳洲自由黨聯邦眾議員齊默曼（Trent Zimmerman）及新南威爾斯州多元文化廳長庫爾（Mark Coure）等。

范惠君在致詞時提到，她代表駐澳洲代表常以立感謝雪梨僑界堅定支持台灣政府。她提到，澳洲政府近年在澳美、澳英「外交暨國防部長會談」（AUSMIN及AUKMIN）等場域，重申台灣在印太地區的戰略重要性、對台海和平穩定表示關切，並且且支持台灣參與國際社會。

范惠君指出，澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）2021年訪台，期間發表「讓台灣走出國際孤立」的言論，已引起廣大迴響；對此，她也在2021年雙十國慶日投書澳洲主流媒體「雪梨晨鋒報」呼應艾波特的訴求。

范惠君說，澳洲國會「CPTPP擴大成員」公聽調查案報告獲跨黨派一致支持，報告內容建議澳洲政府支持台灣加入CPTPP，並且同步啟動台、澳自由貿易協定（FTA）談判。

范惠君認為，烏克蘭情勢已反映出團結捍衛國家主權與自由民主的重要性；她強調，面對區域軍事威脅與挑戰，台灣將會堅守民主自由核心價值、全力自我防衛。

范惠君指台灣產業具高度韌性，是全球半導體供應鏈及國際貿易不可或缺的信賴夥伴，此刻海內外國人應共同努力，找尋契機。她表示，雪梨僑界心繫台灣、高度團結，期許未來能建立更緊密連結，讓台灣的影響力向全球各地延伸。

齊默曼在致詞時，感謝台灣社群對穩定澳洲社會的貢獻；他提到自己曾3度訪台，每次均切身感受到台灣經濟迅速發展以及民主高度成長。

齊默曼又提到，他4年前訪台時曾與台灣總統蔡英文會面，雙方討論到台、澳在區域內共同面臨的挑戰。他表示，今天民主國家已面臨更加嚴峻的挑戰，故此呼籲民主國家之間應該深化合作。

庫爾在致詞時表示，台灣與澳洲的人口相當，而且共享民主理念，台灣亦為澳洲第12大貿易夥伴，雙方相似之處甚多；他期許台灣與澳洲關係持續蓬勃發展。

范惠君代表政府轉頒總統任命令予續任的僑務委員林栢梧、葉義深，肯定兩位委員在僑界各項活動中扮演重要的推動力量。（編輯：高照芬）1110320