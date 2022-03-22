稱俄軍萬人戰死 俄小報刪文後急聲明：網站遭駭

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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯小報「共青團真理報」稍早報導，俄國2月底入侵烏克蘭以來，已有9861名士兵戰死；但共青團真理報在原始報導發出近1天後刪文，宣稱網站遇駭，「被加入假消息」。

「富比世」（Forbes）雜誌報導指出，近萬人戰死，和俄方近3週前承認俄軍498人死亡的數字相去甚遠。

「共青團真理報」（Komsomolskaya Pravda）這篇報導指出：「根據俄羅斯國防部，俄軍在烏克蘭特殊行動中失去了9861條人命，還有1萬6153人受傷。」

美國有線電視新聞網（CNN）分析網頁HTML程式碼發現，「共青團真理報」這篇報導是在莫斯科時間今天上午12時9分刊登。CNN在晚間9時56分閱讀這篇報導，數秒後報導內容即被更新，和死亡人數相關的文字都遭刪除。此前不久，這篇提及死亡人數的報導在社群網站引起關注。

俄羅斯2日之後即未公布軍方死亡人數，上述報導與美國國防部稱俄軍可能有多達萬人喪生的說法不謀而合。

「共青團真理報」在更新報導內容後發聲明指出，「管理員介面存取權限遭駭入」，「報導被加入假消息」。

「共青團真理報」宣稱「已立即刪除不正確的消息」。CNN分析發現，報導在發出21小時後才更新。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110322