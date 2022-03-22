俄烏舞者夫妻兩千公里逃難 重返土耳其舞團邁新生

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（中央社記者何宏儒安卡拉22日專電）俄國男舞者、烏克蘭女舞者8年前在土耳其相遇而結為連理，定居烏克蘭。戰事開打後，一家人跋涉2300公里，獲當年合作的土耳其舞團伸援。兩人現在勤於練舞，為重新登台作準備。

「多年前登台的地方，現在是我們的家。」 亞歷山大．巴拉霍諾夫（Alexander Balakhonov）說。

曾是男舞者的俄羅斯人亞歷山大．巴拉霍諾夫於2014年在土耳其夙負盛名的「安納托利亞之火」（Fire of Anatolia）舞蹈團，與已經成為他太太的烏克蘭女舞者伊琳娜．巴拉霍諾夫（Iryna Balakhonova）相遇。兩人婚後於2017年定居烏克蘭。

俄羅斯2月24日出兵後，住在烏克蘭南部尼古拉耶夫（Mykolayiv）的他們向當年結識的土耳其舞團隊友求援。夫妻兩帶著伊琳娜的母親和一對兒女，開車途經摩爾多瓦、羅馬尼亞和保加利亞，經過6天2300公里艱苦跋涉，終於抵達當年相遇地土耳其南部安塔利亞（Antalya）。

在舞團和隊友們幫助下，巴拉霍諾夫一家人暫時棲身公演「安納托利亞之火」舞台的後台。

網路媒體Haberler.com報導，現年34歲的亞歷山大說：「我是俄羅斯人，我在烏克蘭沒有任何問題。我有工作、有家。我非常愛烏克蘭，我不想要戰爭、我不想要炸彈。」

「2月24日清晨5時醒來，房子開始搖動，我意識到戰爭開始了。我不知道該往哪兒跑，俄羅斯對我們城市發動襲擊，炸彈落在我們房子兩側。」37歲的伊琳娜說：「我為孩子們感到非常害怕。離開家非常困難，但我努力為孩子們做了最好的事情，走了很長一段路，到達土耳其。」

她的母親楚巴（Galyna Dziuba）說：「我是一名歷史老師，多年來我一直試圖向學生解釋戰爭是什麼。現在我也知道什麼是戰爭了，它意味著離開你的家，帶著你年幼的孩子一起去另一個國家。」

幫助全家適應新生活的同時，報導說，巴拉霍諾夫夫婦現在勤於練舞，為重新登台公演作準備。（編輯：韋樞）1110322