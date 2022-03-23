日男危險駕駛水上摩托車 被依殺人未遂函送

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本一名男子2021年涉嫌騎乘水上摩托車高速穿越泳客等人身旁，「暴走」行徑被民眾拍下引發官方高度關切，神戶海上保安部今年3月22日已依殺人未遂等罪嫌將男子函送檢方偵辦。

日本「關西電視台」報導，神戶海上保安部表示，因危險駕駛水上摩托車被依殺人未遂罪嫌函送是日本首例。

從目擊民眾拍攝畫面來看，男子騎乘水上摩托車高速在游泳、潛水及從事水上活動民眾身旁穿梭。

讀賣新聞日前報導，事情發生在2021年夏天，場所位於兵庫縣明石市一處海水浴場，明石市政府嚴肅以對，在不清楚水上摩托車駕駛是誰的情況下，主動以涉犯殺人未遂等罪嫌向神戶海上保安部提出刑事告發。

之後，家住兵庫縣加古川市的45歲男子出面向海上保安部表明「（水上摩托車）是我駕駛」。由於事發當下畫面在電視上播出，這名男子接受讀賣新聞採訪時曾說，「真沒想到會引發這麼大的騷動」。

明石市政府表示，2021年7月31日，有幾輛水上摩托車高速在泳客等人身旁行駛，雖然沒有泳客因此受傷，但市府根據電視台播放的影像，向海上保安部提出告發。

出面坦承騎乘水上摩托車的男子今年2月受訪時說，很享受高速騎乘帶來的快感，最高曾加速到時速約100公里，「我是想遠離泳客的」。

「關西電台話題網」報導，明石市長泉房穗日前已公開表示，對水上摩托車的危險行為，將制訂包括明訂有期徒刑在內罰則的地方條例。

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明石市政府表示，有關管制水上摩托車的地方條例，明石市是日本第一個市區町村層級提出明訂有期徒刑罰則的地方政府，希望能在5月黃金週前公布施行。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，日本不少人轉往騎乘不會造成「三密」（密閉空間、人群密集及密切接觸）的水上摩托車，每年考取「特殊小型船舶操縱士駕照」的人數，較疫情肆虐前倍增。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110323