印度28所中小學 簽署備忘錄與台校開啟交流

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（中央社記者林行健新德里24日專電）全球疫情整體趨緩，各國防疫措施逐步鬆綁，台灣與印度雙方計56所中小學同意開啟國際教育交流，並締結姐妹校關係，印度方各校今天在一場儀式中完成合作備忘錄的異地簽署。

簽約儀式在新德里阿布山公立學校（Mount Abu Public School）舉行，中華民國駐印度代表葛葆萱偕同教育組組長陳立穎到場見證，台方校長、國教署及承辦交流計畫的中正大學團隊也在線上觀禮。

在駐印度代表處教育組的牽成下，印度28所中小學的校長或主管今天分別簽署了合作備忘錄，與台灣28所中小學開啟校際交流；這些合作備忘錄將被寄回台灣，由台方參與的學校主管簽字。

葛葆萱致詞時說，教育在台灣與印度的交流中扮演重要的角色，除了大學以上的高教交流，中小學間的互動可以讓年輕人提早相互學習，認識雙方的社會、文化與歷史，對於往後留學深造、工作或經商都會有正面影響。

他並邀請印度學生申請台灣的各種獎學金，赴台深造。

阿布山公立學校校長艾若拉（Jyoti Arora）以「里程碑」來形容這次締結的校際交流合作，定能開拓學生作為「世界公民」的視野。

艾若拉說，雙方學校可從多元文化、宗教及習俗等領域開啟初步的交流，也希望將來有機會能帶領學生到台灣參訪。

駐印度代表處教育組近年來除了積極在印度高等學府設立台灣教育中心外，開始往下紮根，配合教育部「中小學國際教育2.0」計劃，牽成了印度28所中小學與台灣各地28所中小學開啟教育交流。

台灣參與的學校北自基隆南至屏東，就連離島金門縣湖埔國民小學也參與；印度的部份，除了在首都德里的19所中小學以外，也包括了南部克勒拉（Kerala）、卡納塔卡（Karnataka）、中部馬德雅（Madhya Pradesh）、北部旁遮普（Punjab）等省的學校。

印度方學校會在「教育部中小學國際教育2.0全球資訊網」的國際交流櫥窗登錄資料，建立姊妹校。受疫情及邊境管制影響，初期雙邊將以視訊交流為主，未來則盼有機會實體交流。

今天的儀式中，印度學生也表演歌唱與民俗舞蹈，並與葛葆萱及線上出席的台灣校長們互動問答。（編輯：高照芬）1110324