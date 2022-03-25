政治分歧反成商機 跨國力量趁勢賣T恤牟利

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（中央社記者周世惠舊金山24日專電）美國媒體報導，許多各國創業者以臉書假帳號成立網路社團，利用政治分歧，販售相關的T恤和馬克杯來獲利，從加拿大卡車司機抗議強制疫苗令到俄羅斯入侵烏克蘭都成商機，幕後有美國電商公司。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）今天報導，21歲的孟加拉青年阿邁德（Saeed Ahmed）今年初從社群平台臉書（Facebook）讀到卡車司機在加拿大首都渥太華發起「自由車隊」（Freedom Convoy）抗議強制疫苗令，當許多人還搞不懂這起新聞事件在吵什麼時，他已嗅到商機。

他在臉書開假帳號，以假名馬利（Krystle Marie）冒充為美國人，成立一個支持自由車隊的臉書社團「自由車隊2022」（Convoy Freedom 2022），發布大量文章、網路迷因支持卡車司機，並譴責美國總統拜登（Joe Biden）和加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。

加入這個臉書社團的網友大多是用Freedom Convoy關鍵字檢索，最高峰時有1.5萬人追蹤。冒充為馬利的阿邁德再將他的粉絲們導入一個網路商家，目的是「賣T恤」賺錢。他用美國電子商務公司GearLaunch的軟體功能，以網路上抓取的「自由車隊」口號和標誌，設計成T恤，再向社團的粉絲行銷。

對像阿邁德這樣的網路賣家來說，時機非常要緊。2月底加拿大卡車司機抗議強制疫苗令落幕後，現在最紅的T恤、衣服是與烏俄戰爭相關的主題。

報導說，臉書社團的背後動機難測，有些把追隨者帶到捐款網站，有些則導向充斥著點擊付費廣告的「內容農場」。

不尋常的是，許多發展中國家的網路創業者利用社群平台，煽動歐美富國的政治分歧，以期增加T恤、馬克杯、球帽、手提袋和手機殼等小商品的銷售，其中的利潤有美國公司參與、共享。

根據舊金山紀事報的調查，電商公司GearLaunch於2013年在舊金山成立、2020年總部遷至猶他州鹽湖城，用戶註冊後可以把自行設計的商品放在平台上銷售，公司提供一條龍服務，涵蓋收款、客服、郵寄及「按需印刷」（print on demand，簡稱POD）。

調查還發現，GearLaunch駐孟加拉的協調員透過影片，傳授「養」臉書假帳號的行銷術；這個影片已下架，而GearLaunch創辦人兼執行長斯普林（Thatcher Spring）則沒回應媒體詢問。

GearLaunch在孟加拉和越南有很大的行銷基地，有許多員工在當地訓練、推廣GearLaunch平台。根據「美國商業資訊」（Business Wire）資料，GearLaunch從旗下數千個商品網站獲利，2019年和2020年提報的年銷售額超過1億美元。

「按需印刷」的商業模式惹來爭議，涉及對知識財產權、商標、版權及創意的竊取。美國聯邦法院記錄顯示，GearLaunch至少被起訴10次，多數案件與原告達成和解。

在2016年的一起案件中，GearLaunch把矛頭指向那些不住在美國的行銷人員，「為他們取得設計圖稿的授權」。（編輯：郭中翰）1110325