俄侵烏Day30 基輔反擊俄軍高價值目標

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（中央社基輔25日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭屆滿30天，俄軍目前在北面、南面戰線進展停頓；英國表示烏克蘭已迫使俄軍需分兵保護補給線。

「衛報」報導，英國國防部舉烏克蘭以彈道飛彈攻擊南部伯德揚斯克（Berdyansk）港的俄軍登陸艦與彈藥庫為例，稱烏軍打擊「高價值目標」的策略迫使俄軍需分兵保護補給線。

英國國防部說，烏軍很可能會持續鎖定俄軍占領區的後勤目標，讓俄軍因分兵保護補給線而失去發動攻勢的量能。

「紐約時報」指出，俄軍目前在包含基輔北側、南部要城尼古拉耶夫（Mykolaiv）南側等多個前線的進展停頓，不過在烏東進展雖慢卻持續斬獲土地。

過去一週，俄軍與親俄民兵於烏東沿著戰線與烏軍在多個城鎮、村莊激戰，頓巴斯（Donbas）地區持續有土地淪於俄軍之手。俄軍在頓內茨克（Donetsk）已推進到州界，朝向鄰近哈爾科夫（Kharkiv）州的重要據點伊久姆（Izium）。

紐時研判俄軍烏東的戰略目標，在頓內茨克、盧甘斯克（Luhansk）2州要推進到行政州界，於頓巴斯地區與從克里米亞北上、哈爾科夫南下的俄軍會師。軍事分析家指出，3個方向的俄軍如能合圍烏軍在這次戰事裡的主力，屆時將是俄軍的重要戰略勝利。

至於烏國南部重要港市馬立波（Mariupol），在被俄軍包圍近4週後仍未完全失守，但俄軍近日從馬立波東面、南面進逼。據傳馬立波的烏國殘餘守軍仍據守於城西，馬立波若淪陷，烏克蘭將失去在亞速海的整個海岸線。

曾於美國國務院反恐辦公室任職的前中情局（CIA）專家強森（Larry C. Johnson）分析，俄軍在開戰前3週內就已在烏克蘭上空建立事實的禁航區，雖仍不時受西方提供烏克蘭的單兵攜行式防空飛彈攻擊，但沒有證據表明俄軍需為此縮減空中行動。

他認為，俄軍在3週內佔領面積相當於英倫三島的烏克蘭領土，開戰以來還沒看到任何烏軍拿出團、旅級的反攻並擊敗同等規模的俄軍部隊，反而是俄軍將烏克蘭軍隊切割破碎難以相救，困守陣地與城鎮。俄國進攻的成效並非主流媒體、社媒乃至西方政要所描繪般不堪。（譯者：陳亦偉）1110325