中國影片網刪除基努李維作品 疑因挺西藏

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（中央社記者周世惠舊金山24日專電）洛杉磯時報今天指出，好萊塢男星基努李維（Keanu Reeves）在本月初表達對西藏的支持，中國影片網因此刪了他的作品，使得基努李維在全球最大影片市場前景堪憂。

基努李維出演過電影「捍衛任務」（John Wick）和「駭客任務」（Matrix）系列等電影。今年1月，許多報導指出基努李維3月3日將參加「西藏之家」（Tibet House）舉行的年度慈善演唱會。

「西藏之家」設在紐約，是應達賴喇嘛（Dalai Lama）要求成立的國際非營利文化保護組織。今年是「西藏之家」第35年音樂會，也是連續第2次因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情改為線上。

北京嚴詞抨擊任何有關西藏獨立的主張，並把達賴喇嘛看成危險的「分裂主義者」（separatist），基努李維支持西藏的新聞惹惱中國的民族主義者，在社群媒體引起攻擊，揚言杯葛這部電影。

在地緣政治緊張局勢加劇及中國與好萊塢關係陷入低潮的一年裡，基努李維最新作品「駭客任務：復活」（The Matrix Resurrections）成為過去兩個月以來第一部在中國院線大賣的美國電影，終結中國對美國電影長期以來的審查干預，但現在又出現「西藏之家」事件。

報導指出，現在懲罰的斧頭已落下，儘管來得較眾人預期安靜。

上週中國主要數位匯流影音網站把基努李維大部分的電影作品都刪除，用煩瑣的拼音Jinu Liweisi也搜尋不到相關結果。「中國數字時代」（China Digital Times）研究員亞力克斯．于（Alex Yu，音譯）說，這是值得關注的奇怪案例，通常中國的審查機器被認為是協調的野獸，但是看到網路和戲院的衝突訊息，顯示相關行動來自不同單位。

中國數字時代是設在美國的新聞機構，主要翻譯和保存中國審查管控的內容。亞力克斯．于說，不清楚是哪個單位下令刪除基努李維的影片，不過中國的監管單位或網站平台會主動刪除讓人不安的內容。

基努李維於1993年參與電影「小活佛」（Little Buddha）演出。在他表達支持西藏後，也加入挺西藏而不受中國歡迎的西方名人之列，如男星李察吉爾（Richard Gere）、流行小天后席琳娜（Selena Gomez）、美國流行音樂天后女神卡卡（Lady Gaga），還有被中國封殺多時的布萊德彼特（Brad Pitt）。

亞力克斯．于說：「為什麼在這個時間點突然採取這樣的行動？這是一個外人永遠無法回答的問題。這個系統非常不透明，很難查明是由哪一個機構或哪一個人負責 。」

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報導說，基努李維與中國電影業的關係深厚，他願意因而致使在中國的事業發展置於險境，令人驚訝。2013年他手執導演筒的「太極俠」（Man of Tai Chi）是中美合拍的動作片，同年與上海基美影業簽約，以利更多合作計畫。自1990年代起，基努李維在中國家喻戶曉，擁有夏威夷華人血統為他打開更高的知名度。

基努李維影片在中國網站被禁的討論消聲匿跡。不過報導引述一位影迷指出：「如果他（基努李維）言行一致，還是會繼續獲得我的尊敬與敬佩。」（編輯：陳惠珍）1110325