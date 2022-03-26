歐盟加拿大發起全球募款 為烏克蘭挺身而出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾26日專電）歐洲聯盟將與加拿大政府等合作發起全球募款行動，強調自俄羅斯入侵烏克蘭以來，每1秒鐘就有1名烏克蘭兒童成為難民，而歐盟正在接收大量難民，呼籲全球一起挺身而出支持烏克蘭。

歐盟執行委員會今天宣布與加拿大政府及國際公益組織等合作發起支持烏克蘭的全球行動，將籌集資金支持逃離烏克蘭的人們，呼籲各國政府、企業和個人捐款，細節將在未來幾天公布。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）預計將在4月9日共同參與這項募款活動。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天指出，數百萬烏克蘭人正在逃離落在烏國各城市的炸彈，他們被迫離開家園逃往別國，且自俄羅斯入侵以來，每1秒鐘就有1名烏克蘭兒童成為難民，歐盟正在努力滿足收容數百萬難民的需求，但這需要全球一起支持。

她說勇敢的烏克蘭人應該得到全球的聲援，國際合作除了可以為難民提供一個安全的家，更在這個黑暗時刻為難民生活帶來一些光明。

歐盟表示，迄今為止約350萬烏克蘭人逃往鄰國，留在烏國境內約650萬人流離失所，當前衝突還看不到盡頭，需要大量資金來滿足流離失所者的食物和住所等緊迫需求，以及協助收容難民。（編輯：韋樞）1110326