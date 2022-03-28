更多編輯台推薦新聞：
3種情況快篩自己來 選購認明「家用」2字
生活

3種情況快篩自己來 選購認明「家用」2字

日本83歲冒險家堀江謙一舊金山啟航 挑戰最高齡獨渡太平洋
國際

日本83歲冒險家堀江謙一舊金山啟航 挑戰最高齡獨渡太平洋

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486
生活

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

澤倫斯基：準備與俄商討烏克蘭中立問題　但有條件

2022/3/28 03:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社利維夫27日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基在今天播出的專訪中表示，烏國已準備好就烏俄停火協議中的「中立國」條款進行討論，不過須有第三國保證，且相關條款須經公投同意。

在長達90分鐘的視訊訪問中，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）全程以俄語告訴數間俄羅斯獨立媒體：「我可以理解談判項目中的這一點，我們正進行討論，仔細研究這個問題…我們已準備好討論安全保證、中立國地位、去核化等問題。」

澤倫斯基痛批，俄軍入侵行動對烏國的俄語城市造成巨大破壞，且這場戰爭引致的損失較俄國入侵車臣（Chechnya）時更加嚴重。

另一方面，俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）今天嚴正警告，國內媒體一律不得報導澤倫斯基訪問內容，且當局已開始針對先前曾經訪問烏克蘭總統的俄媒進行調查。

該機構在社群媒體與官網發文指出，多個俄媒曾經訪問澤倫斯基。俄國檢方也稱，將就報導提及內容與報導刊登的合法性提出法律意見。（譯者：施施）1110328

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族