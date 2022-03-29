日本政府助烏克蘭難民 擬動用政府專用機載運

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本為接納烏克蘭難民，首相岸田文雄將於4月1日派法務大臣古川禎久為特使赴烏克蘭鄰國波蘭了解當地需求；並擬在古川回程時，由其搭乘的政府專用機順道載運烏克蘭難民赴日。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）28日指出，烏克蘭自2月遭俄羅斯入侵以來，已有386萬2797人逃離家園。

日本放送協會（NHK）報導，為接納烏克蘭難民，法務大臣古川禎久將擔任首相岸田文雄的特使赴波蘭，日本政府內部並研議將在古川回程返日時，由其出訪時搭乘的政府專用機順道載運有意願的烏克蘭難民赴日本。

古川今天在記者會上表示，目前正安排於4月1日晚間從東京羽田機場搭乘政府專用機啟程，預定下週一返國。

古川說，將在波蘭直接了解接納難民的狀況與相關問題，與波蘭政府要人會談等，以了解當地的需求。

產經新聞報導，波蘭現已接納烏克蘭難民超過200萬人，因接納難民能力有其極限，波蘭外長拉奧（Zbigniew Rau）向國際社會求援。

岸田本月2日表明願意接納烏克蘭難民，截至25日已有204人抵達日本，但有難民因機票費用過高等而不得不放棄赴日，岸田28日在國會答詢時說，今後將研議協助難民赴日。

報導指出，日本的政府專用機是航空自衛隊運用的自衛隊機，可搭乘150人，法務大臣利用政府專用機出訪他國是極為罕見的例子。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1110328