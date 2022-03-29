烏克蘭電信公司遭網攻 網路服務一度中斷

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（中央社基輔28日綜合外電報導）烏克蘭政府官員和公司代表指出，國營電信企業「烏克蘭電信公司」（Ukrtelecom）今天遭到「強力」網攻，網路服務一度中斷。

這是俄羅斯軍隊2月底入侵烏克蘭以來，針對烏國網路服務的最新駭客攻擊。

國家特別通訊和資訊保護服務（State Service of Special Communications and Information Protection）主席史基浦（Yurii Shchyhol）說：「敵人今天對烏克蘭電信的資訊科技基礎設施發動強力網攻，攻擊已經化解，現在烏克蘭電信已能開始恢復客戶服務。」

網路監督組織NetBlocks今天稍早在推特貼文指出，發現「連線中斷」，是「持續且擴大中的全國性連線中斷」。

「富比世」（Forbes）雜誌先前報導，類似事件本月稍早也發生過，當時是較小型的烏克蘭電信企業Triolan遭網攻，導致部分內部系統重設，一些當地用戶因此斷線。

烏克蘭電信公司今天稍早發出的聲明說，「暫時難以替烏克蘭電信的客戶建立新的網路工作階段」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳彥鈞）1110329