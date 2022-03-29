烏電視台：俄羅斯烏克蘭談判冷冷展開 雙方未握手

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（中央社利維夫29日綜合外電報導）烏克蘭國營電視台報導，烏克蘭與俄羅斯代表團今天在土耳其伊斯坦堡的和平會談已經展開，雙方在會前並沒有握手。

烏克蘭記者報導：「氣氛很冷淡，沒有握手。」他並未說明是親眼見到雙方會面，或是聽取官員轉述。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymr Zelenskiy）顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特發文表示，代表團正在討論「談判過程的基本規定。雙方代表團同步也正在對有爭議的議題展開全面討論」。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）27日通電話後，同意由伊斯坦堡主持會談。土耳其當局希望這次會談能讓雙方停火。

談判之前，艾爾段分別會見代表團。他呼籲雙方代表「結束這場悲劇」。

俄烏戰爭預計已造成2萬人死亡，並讓超過1000萬人流離失所。

莫斯科於2月24日軍事入侵烏克蘭後，兩國外交部長於3月10日在土耳其南部地中海濱度假勝地安塔利亞（Antalya）舉行首次高層會談，但並未取得突破。兩國代表先前多輪談判都透過視訊，這是首次面對面會談。

艾爾段表示：「兩方都有合理擔憂，有可能達成國際社會能夠接受的解決方案。」

他表示，「有賴雙方結束這場悲劇」，並稱「衝突繼續下去，對任何人都沒有好處」。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110329