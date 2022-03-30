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疫情24/300

日本新增逾5.3萬例 較上週同日增逾1.2萬例

2022/3/30 19:57
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（中央社東京30日綜合外電報導）日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有回溫跡象，今天全境新增逾5萬3000例確診病例，較上週三增加超過1萬2000例，另新增96例死亡病例。

日本TBS電視台報導，全境重症患者數總計655人。

東京都今天新增9520例確診病例，較上週三增加逾3000例，連續4天高於上週同日。東京都最近7天單日平均新增約7623例，是上週約120%，疫情轉為增加。

鹿兒島縣今天新增776例確診病例，已連續兩天單日新增創歷史新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，根據厚生勞動省專家會議出示的資料，全境截至29日止的一週新增確診病例數是前一週的1.04倍，也是繼2月上旬以來時隔約1個半月再轉為增加，且在全境35個都道府縣持續增加。

共同社報導，厚生勞動省今天舉行防疫專家會議，分析日本全境疫情現況。

厚生勞動大臣後藤茂之會中表示，雖然這一個月全境新增確診病例持續緩慢減少，但最近一週平均數則有增加傾向。

後藤說，現階段還無法判斷是否會馬上造成新增病例持續增加，有必要持續關注疫情發展。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110330

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