違出口管制 美政府將俄73架波音飛機納制裁清單

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國商務部今天將多間俄羅斯航空企業營運的73架波音（Boeing）飛機納入違反出口管制清單，這些飛機最近曾飛到俄國且據信違反美國出口管制規定。

美國本月稍早禁止美國製飛機，或是機上有超過25%零組件由美國製造的飛機，在未獲授權情況下入境俄國，作為制裁俄國入侵烏克蘭的一部分。但美國商務部表示，有多架飛機違反制裁規定。

美國商務部18日著手停飛100架飛機，其中有99架俄羅斯民航與貨運航空公司的波音飛機，包括俄羅斯航空（Aeroflot）、空橋貨運航空（AirBridge Cargo）、烏塔航空（UTair）。

還有北風航空（Nordwind）、藍色航空（Azur Air）與航星航空（Aviastar-TU）的飛機，以及俄羅斯商人阿布拉莫維奇（Gulfstream G650）的灣流G650噴射機（Gulfstream G650）。

路透社報導，美國商務部表示，正在將上述100架飛機中的12架移出管制清單，以便將它們歸還給其他國家的所有者。

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商務部今天將更多俄羅斯航空和烏塔航空營運的波音飛機增至清單，另外還有阿特朗航空（Atran）、俄羅斯航空旗下的勝利航空（Pobeda）和羅西亞航空公司（Rossiya）、埃羅莎礦業航空（Alrosa）、西伯利亞航空（S7 Airlines）、俄羅斯飛馬航空（Pegas Fly）和俄羅斯皇家航空（Royal Flight）的飛機。

商務部還警告全球各地的企業與其他實體，任何添加燃料、保養、修理、配件或服務均違反美國出口管制，企業將面臨美國執法行動，包括「判處重刑、罰款、喪失出口特權或實施其他限制」。（譯者：劉文瑜/核稿：陳彥鈞）1110331