無名塚事件引關注 教宗向加拿大原住民道歉

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（中央社梵蒂岡1日綜合外電報導）加拿大多所天主教會辦理的寄宿學校遺址發現原住民兒童遺骨，教宗方濟各今天就教會在這些學校扮演的角色向加拿大原住民道歉。這些學校曾企圖消滅原住民文化，並虐待原住民學童。

加拿大天主教會去年9月曾為一世紀前教會寄宿學校的虐待醜聞，「明確地」向原住民致歉。當時這些學校是由加國政府在同化政策下成立。

其中3個寄宿學校舊址已挖掘出1200座以上無名塚，有關方面現仍繼續尋找其他舊址。當時原住民兒童被迫就讀這些學校。

路透社報導，教宗方濟各（Pope Francis）在一週會議結束時向原住民領袖發表談話時並說，他將前往加拿大。他並未透露具體時間，但消息人士透露，他們預期教宗將在今年夏季成行。

原住民領袖希望，教宗能在加拿大土地上道歉。

法新社報導，教宗今天表示，願在夏季前往加拿大參加7月26日的聖安娜節活動。

教宗在接見到訪教廷的原住民代表團後表示：「今年，我希望在那些日子能和你在一起。」（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110401