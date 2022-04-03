葉門戰事停火2個月 阿聯酋表支持

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（中央社記者江潔茹杜拜3日專電）長期陷入戰亂的葉門交戰各方同意停火2個月，阿聯酋外交部指出，支持葉門民眾追求繁榮發展的期盼。但葉門戰事已達7年，各方是否遵循停火安排仍須觀察。

聯合國駐葉門特使格倫德貝里（Hans Grundberg）早前指出，葉門戰爭衝突各方已同意當地時間4月2日晚間7時起休戰，停火協議效期2個月。

根據安排，衝突各方期間同意停止在葉門境內與境外攻擊性軍事行動，協議已獲葉門什葉派青年運動（Huthi）發言人兼首席談判代表薩萊姆（Mohammed Abdul Salam）證實，伊朗支持的武裝組織將暫停敵對行動。

葉門戰事自2015年爆發至今，由沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國組成的聯軍持續與什葉派青年運動武裝組織作戰，聯盟在3月30日單方面提出停火協議，但遭什葉派青年運動組織拒絕。

葉門戰事為影響中東安全穩定關鍵因素之一，什葉派青年運動組織今年1月向沙烏地阿拉伯與阿聯酋，發動數起飛彈與無人機攻擊，進一步破壞中東區域情勢。

什葉派青年運動組織同意接受停火協議後，阿聯酋外交部發表支持葉門民眾追求繁榮發展的期盼，並將盡一切努力推動葉門與區域的和平穩定。

中東情勢複雜，衝突各方信任薄弱。停火協議僅可視為葉門戰事衝突各方，為後續對話塑造較佳談話氛圍的安排。什葉派青年運動組織是否遵循協議內容，2個月內不發動軍事攻擊或挑釁行動，仍待觀察。（編輯：廖漢原）1110403