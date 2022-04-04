回顧執政半年 日相岸田：困難判斷接踵而來

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天回顧執政滿半年說，「困難判斷與決斷接踵而來」，未來將持續抱持危機感與緊張感處理包括疫情、因應烏克蘭情勢，及重振日本國內經濟等重大課題。

岸田政府從2021年10月4日上路後，到今天屆滿半年，內閣支持率始終維持在5成以上，是2000年以來第3人，背後原因跟因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及烏克蘭情勢等有關。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，談到俄羅斯入侵烏克蘭，岸田重申，「以武力片面改變現狀，不僅是在歐洲，在亞洲、在全世界都是不被允許，必須以堅定態度因應，日本政府一直以來都跟國際社會合作面對」。

他說，日本政府面對因此造成的原油等國際價格高漲，也在國內採取對策，「我已指示檢討進一步對策，本月將確實準備好面對物價高漲的因應對策」。

有關烏克蘭首都基輔近郊疑似發生多數平民遭殺害，岸田說，「加害平民是違反國際法的行為，對這種構成人道問題的行為必須給予嚴厲批判與譴責」。

他說，有關進一步制裁俄羅斯的部分，日本政府會在跟國際社會確實合作的同時，「盡力去做站在日本政府立場能做的事」。

談到上任後的防疫作為，岸田說，今年初開始跟Omicron變異株奮戰，基於防疫總體政策，費盡心思讓包括醫療體制、疫苗接種、檢查、治療藥物等體制能發揮最大量能。

他還說，在一開始尚不清楚Omicron變異株特性的防疫作戰下，特別注意的是在防疫與如何讓經濟社會活動間能取得平衡。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110404