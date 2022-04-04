澤倫斯基親訪布查 稱俄軍屠殺將被認定種族滅絕

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（中央社烏克蘭布查4日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天來到首都基輔郊區城鎮布查（Bucha）視察，當地在俄羅斯軍隊撤離後發現數百具平民遺體。他並表示，這裡的殺戮會被國際領袖視為「種族滅絕」。

烏克蘭軍方2日重新掌控遭到俄軍進攻摧殘的布查。當天法新社和路透社記者皆在鎮上街道目睹數具遺體，鎮長也指出在一處集體墳場發現280具遺體。記者並拍到在一座教堂附近的亂葬崗仍未填平，屍袋堆在一起。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）身著防彈背心，在軍方人員陪同下來到布查。他對現場記者表示：「每天，當我們的戰士進入並奪回領土，就見到發生什麼事。」

「你們今天站在這裡，見到了發生什麼事。」「我們知道，有數以千計的人被殺害、四肢被切斷虐待，女人遭到性侵，兒童被殺死。」

他說：「這是種族滅絕。」「這些是戰爭罪行。全世界將認定這是種族滅絕。」

包括美國、英國、德國、法國和北大西洋公約組織（NATO），都已對布查的橫屍景象表達震驚。當地可公然見到一些遺體，看似雙手雙腳被綑綁後遭到開槍擊斃。（譯者：張正芊）1110404