澤倫斯基將在安理會演說 預告揭露俄軍更惡暴行

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（中央社基輔4日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基表示，他將於5日在聯合國安理會發表演說，並預料會發現更多、更慘的俄羅斯軍隊屠殺百姓例證。這是蒲亭2月24日出兵以來，澤倫斯基首度在聯合國發表談話。

路透社報導，聯合國安全理事會明天的議程，將著重在烏克蘭指控俄軍在基輔西北市郊布查鎮（Bucha）殺害平民，當地街頭四散數百具遺體，有些人遭綑綁手腳、以近距離射殺。

不過俄羅斯斷然否認，稱這些指控是「犯法的挑釁行為」，還說將向安理會提出實證，證明俄國部隊並未犯下屠殺暴行。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）已透過視訊對美國國會、英國國會與歐洲議會等10多個機構發表演說。

澤倫斯基在今天深夜的視訊演說中表示：「我想強調的是，我們想得到最完整、透明的調查，而調查結果能讓國際社會知道並提供解釋。」

根據法新社，英國駐聯合國代表團在官方推特帳號上宣布：「身為安理會輪值主席國，英國將確保有關俄羅斯犯下戰爭罪的真相被公諸於世，我們將揭露蒲亭（Vladimir Putin）戰爭的真相。」（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1110405