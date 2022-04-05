美國加強對俄施壓 不准用凍結外匯清償美元債務

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國於4日停止允許俄羅斯政府動用存放在美國銀行的外匯存底，來支付俄國公債持有人6億多美元到期債務。藉此對攻打烏克蘭的莫斯科加強施壓，使其持有的美元被迫愈用愈少。

路透社報導，俄羅斯2月24日侵略烏克蘭後，美國實施制裁措施，將俄國中央銀行存放在美國金融機構的外匯存底凍結；但美國財政部仍然持續依個案原則，繼續允許莫斯科動用這些資金支付美元公債票息。

不過，就在4日有至今最大一筆俄羅斯美元公債債務到期，包括一批公債的5億5240萬美元本金，以及一批2042年到期公債的8400萬美元票息。但美國財政部一名發言人表示，華府決定停止讓莫斯科動用遭到凍結的資金。

這名發言人說，這麼做的目的是要迫使莫斯科做出艱難決定，看是否要動用它還能取得的美元來履行債務，或是用作其他用途，包括支援戰事。

換句話說，若俄羅斯選擇不履行債務，則將面臨前所未有的債務違約。消息人士表示，俄羅斯現在只有30天的償債寬限期。

報導指出，莫斯科目前可動用的外匯存底，仍足以用來償債。因為遭到制裁凍結的資金，只占俄羅斯持有約6400億美元黃金和外幣儲備的半數左右。

然而，若俄羅斯可動用的資金愈來愈少，將面臨更大壓力。尤其美國和歐洲正打算本週再祭出新制裁，以懲罰莫斯科在烏克蘭屠殺平民。

俄國一共仍有15批外幣公債尚未到期，票面價值合計約400億美元。儘管莫斯科面臨西方空前制裁，至今這類債務都能躲過違約；但它維持信用的任務正變得越來越困難。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110405