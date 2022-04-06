專家：俄烏戰爭或威脅金磚國家未來

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（中央社記者唐雅陵聖保羅5日專電）俄羅斯對烏克蘭發起一場已經導致歐洲數千人死亡和超過400萬難民的戰爭，使得由巴西、俄羅斯、中國、印度和南非組成的「金磚國家」（Brics）的未來充滿不確定性。

巴西經濟學家卡努托（Otaviano Canuto）接受英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）訪問表示，機關不會無緣無故消失，所以金磚國家應該會繼續運作，但在地緣政治權重和立場的定義方面，幾乎無足輕重。換句話說，金磚國家將形同僵屍，沒有意識形態凝聚力，成員國只能進行獨立計畫。

外交關係委員會（CFR）印度、巴基斯坦和南亞高級研究員米勒（Manjari Chatterjee Miller）不同意卡努托的看法。米勒指出，金磚國家成立近16年，允許其成員共享經濟和戰略等各項訊息，落實共享計畫，例如創建新開發銀行（New Development Bank，NDB）。

新開發銀行由5個成員平均出資，以較低利率和當地貨幣為新興國家的項目提供資金，從而減少依賴美元。

今年3月初，暫停與俄羅斯業務的主因是，在美國與歐盟實施一系列經濟制裁之後，俄羅斯預計難以履行財政承諾。由於新開發銀行透過國際銀行轉移和接受資金，在制裁期間，與俄羅斯的金融管道應該會受影響。

米勒認為，就算因為烏克蘭危機，新開發銀行暫停俄羅斯的所有新交易，金磚國家也不會馬上解體，而是會促進其他成員之間的合作並發揮領導作用。

報導指出，巴西在烏克蘭危機中的立場採取了與中國、印度和美國等眾多主要貿易夥伴之間必要的平衡做法，而這些夥伴關係不會給巴西帶來損失。

巴西是唯一一個在聯合國大會和安理會上投票譴責俄羅斯入侵烏克蘭的金磚國家；俄羅斯本身否決了這項決議，金磚國家其他成員投了棄權票。但巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）多次發表支持俄羅斯的聲明，巴西外交官也公開反對制裁俄羅斯。

聖保羅FGV基金會國際關係教授史圖恩克（Oliver Stuenkel）表示，巴西政府所做的是保持一種可以取悅所有人的模稜兩可的態度；巴西的立場不是與俄羅斯站在同一陣線，但表明「這場戰爭不是我們的」。

在金磚國家成員中，巴西似乎最沒有條件打破或擾亂與爭端任何一方的關係，因為中國和美國分別是巴西最大和第二大貿易夥伴，而現在要保持這種良好的平衡可能比過去更加困難。

報導指出，如果北京方面同意向莫斯科提供財政或軍火支援，美國威脅要制裁中國。印度宣布將繼續以更便宜的價格購買俄羅斯石油，美國國務院發言人莎琪（Jen Psaki）回應說，此舉將使世界上最大的民主國家「站在歷史錯誤的一邊」，與巴西總統波索納洛2月訪問俄羅斯表示「聲援」俄羅斯時，莎琪對巴西的指責相同。

FGV基金會國際關係教授卡薩羅斯（Guilherme Casarões）表示，巴西必須做出真正的政治努力，將金磚國家轉變為一個不必受制於地緣政治問題的團體，才不會因此被分化，威脅金磚國家的未來。（編輯：韋樞）1110406