韓國總統辦公室搬遷費用 政府暫定支援8.5億

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（中央社記者廖禹揚首爾6日專電）韓國政府今天召開臨時國務會議，決議自預算穩定調節基金撥出360億韓元（約新台幣8.5億元），做為下屆總統尹錫悅搬遷總統辦公室的費用支援金。

會議中決議優先建設危機管理中心、警衛綜合情況室等國家安全必要設施，共需投入116億韓元，國防部指揮部門及合同參謀本部將在國安相關設施建設完成後，再行搬遷，避免出現國防空窗期。

今天決議撥出的360億韓元預算將有118億韓元用於國防部指揮部門及合同參謀本部搬遷。一般辦公大樓及電子系統建設等預計花費101億韓元，將做為總統官邸使用的陸軍參謀總長官邸裝修費需25億韓元。

根據尹錫悅先前發表計畫，總統辦公室搬遷至國防部現址所需費用約496億韓元，包括合同參謀本部搬遷費用118億韓元、國防部大樓裝潢費用252億韓元、警衛處搬遷費99.97億韓元及官邸裝潢費25億韓元。

今天決議撥出預算金額與尹錫悅方提出費用仍有136億韓元差距，預計在文在寅5月卸任前再進行協商。

尹錫悅在確定當選逾半個月後的3月28日才與現任總統文在寅會面，是歷屆交接總統之間會面時間最晚的一次。兩人晚餐會時間達2小時51分鐘，除討論防疫及經濟對策等政策議題，文在寅也在會中承諾為總統辦公室搬遷提供預算支援。

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尹錫悅原本目標從5月10日就職起就在龍山新辦公室辦公，但以整體準備時程來看可能難以實現。韓國國防部目前的1到4樓預計改為總統辦公室及秘書室、記者室、發言人室及警衛處等總統府主要設施，但國防部搬遷作業最快必須等到3月18日至28日韓美聯合軍演結束後才能開始。

韓聯社引述尹錫悅方人士說法報導，目前預估最快6月才能完成總統辦公室及記者室等搬遷作業，官邸改建工程可能也無法在就職日之前完工。（編輯：陳惠珍）1110406