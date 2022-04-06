日本首例 阿根廷蟻在大阪機場繁殖恐危及電子器材

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本大阪機場發現原產於南美的外來物種阿根廷蟻（Linepithema humile）在機場內大量繁殖，這是首度有日本政府指定的特定外來物種在日本機場內大量繁殖，恐造成電子器材損壞。

日本放送協會（NHK）報導，大阪機場的經營公司與伊丹市等單位表示，在大阪機場內發現原產於南美的特定外來物種阿根廷蟻（Linepithema humile）。

相關單位3月29日調查機場西側約10公頃土地，幾乎在全域內都有發現阿根廷蟻，倉庫等建物內也有發現。

此外，在多處發現已繁殖數萬隻個體的蟻巢，研判已在當地繁殖多年。

環境省等單位表示，這是日本國內首度有機場發現特定外來物種大量繁殖。

阿根廷蟻是體長約2.5毫米的褐色小型螞蟻，一個蟻巢內會有多隻蟻后，繁殖力非常高，且會驅逐原生螞蟻，對生態系造成很大的影響。

日本1993年於廣島縣廿日市市首度發現阿根廷蟻入侵，現在於東京都等12地都有發現其蹤跡，2005年6月被指定為特定外來物種。

日本國立環境研究所生態風險評價暨對策研究室室長五箇公一表示，阿根廷蟻有聚集在電子器材或管線內的習性，恐會造成航空管制的儀器短路或異常，也有可能已透過飛機入侵與定居其他機場，有必要盡快進行調查。

大阪機場的經營公司表示，今後將進行正式調查與除蟻工作。（譯者：顧荃/核稿：徐睿承）1110406