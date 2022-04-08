立陶宛副防長：準備好在印太安全扮演更積極角色

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立陶宛國防部副部長阿布克維休斯（Margiris Abukevicius）7日在華府表示，立陶宛雖是小國，但已準備好在印太安全扮演更積極角色，包括網路安全合作。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年4月8日

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（中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電）立陶宛國防部副部長阿布克維休斯今天在華府表示，立陶宛雖是小國，但已準備好在印太安全扮演更積極角色。立陶宛選擇「價值觀外交」是正確道路，加入全球民主陣營對抗中俄。

阿布克維休斯（Margiris Abukevicius）4日至8日訪問華府。他今天與美國國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）會晤，談論俄國侵烏、中國挑戰、立美防衛合作等議題，下午則在立陶宛駐美大使館與媒體舉行座談會。

俄烏戰事引發台海安全疑慮，由於台灣、立陶宛都面臨來自威權大國的威脅，中央社記者詢問，台立關係是否可能跨出經貿領域，在防衛安全上也有所合作。

阿布克維休斯表示，這不只關乎台灣，而是較全面地檢視印太區域，看身為小國的立陶宛能做些什麼。立陶宛雖較關注自身所在區域，但在與美方的接觸中已非常清楚表達，「我們準備好在印太安全領域扮演更積極角色」。

阿布克維休斯指出，網路無國界、無地域性限制，且歐洲與印太國家面臨同樣威脅，因此網路安全是立陶宛有興趣與印太國家合作的領域之一。

至於俄國侵烏是否扭轉立陶宛民眾對政府「價值觀外交」的看法，包括因與民主台灣發展關係遭中國在經貿上施壓報復。阿布克維休斯回應，當前情勢清楚顯示，立陶宛選擇價值外交是正確道路，現在不僅是西方國家對上俄羅斯，而是全球民主陣營對上中俄。

他說，中國在俄烏情勢上立場模糊，試圖與俄國保持距離，不論背後目的為何，外界都清楚知道北京選擇支持俄羅斯，說明對中俄一視同仁是對的。

立陶宛外交部去年12月進行一份民調發現，約60%民眾不認同政府對中政策，僅13%表示肯定。整體來說，立陶宛民眾對政府外交政策信任與不信任度分別占30%、47%。但阿布克維休斯不認為民調如實反映民意。

他解釋，他認為立陶宛民眾是支持政府價值外交，但中國、台灣是新議題，不能期待每位立陶宛人都有清楚立場；反之，若民調是針對俄羅斯，就能輕易得到完整答案，因為立國人長年忍受俄國威脅。

阿布克維休斯強調，立陶宛外交政策一向是以共識為基礎，俄烏戰爭爆發後這個共識更強烈，西方聯盟也展現史無前例的團結。（編輯：陳惠珍）1110408