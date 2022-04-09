疫情影響巴西美容產業 非合成保養產品受歡迎

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（中央社記者唐雅陵聖保羅8日專電）由於COVID-19大流行的推波助瀾，以及消費者環保意識的提高，近年主打天然成分、安全低敏和無毒的潔淨美容（clean beauty）產業，在巴西呈現大幅成長。

巴西專家分析，雖然崇拜天然美容的主張已經存在已久，但最近兩年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行強化消費者在這方面的意識，避免使用添加常見合成物質的化妝品，改用從大自然中可持續提取的天然、純素和有機成分。

根據巴西個人衛生、香水和化妝品行業協會（Abiphec）的數據，儘管去年巴西美容部門的銷售額下降2.8%，潔淨美容產業卻逆勢上揚。

雖然沒有關於這個產業目前在巴西市場的確切數據；市場調查研究公司尼爾森（Nielsen）在2021年進行的一項調查顯示，被指為潔淨美容產品（不含對羥基苯甲酸酯、硫酸鹽、鄰苯二甲酸鹽、人造色素和香料等其他成分產品）在美國創造4.06億美元的收入，比2020年成長8.1%，遠超過整個美容和個人護理市場的成長率2%。

調查還顯示，對於購買美容和個人護理產品的人來說，最重要的是使用天然成分（40.2%）、尊重環境（17.6%）、可重複使用（7.9%）和可回收包裝（15.8%）產品。

Abiphec聲明指出，現在的消費者對美容和個人護理產品公司的營運模式、品質、生產方式、使用的成分及包裝方式，比以前更加挑剔，且優先考慮對身體和地球有益的選擇。

巴西品牌Simple Organic，由利馬（Patrícia Lima）在2017年創建，起初只是想為媽媽們提供天然、純素和有機化妝品，沒想到受到其他消費者歡迎，4年後被巴西最大藥廠Hypera收購。

2021年，Simple電子商務成長300%，營收達巴西幣3400萬元（約新台幣2.08億元）。今年除了在全國開設27家實體店外，預計電子商務將成長150%以上。

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2018年由卡馬哥（Patrícia Camargo）和納瓦洛（Luciana Navarro）創建的巴西品牌Care Natural Beauty，也成績斐然，從2020年到2021年成長310%，2021年到2022年成長300%。

Abiphec指出，COVID-19大流行期間線上購物等大幅成長，對潔淨美容產品部門產生極大助益。許多公司投資於創新和技術應用，創建電子商務進入市場，也透過簡訊應用程式銷售，並以社群網站推廣品牌。（編輯：陳惠珍）1110409