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日俄漁業談判受俄烏戰爭影響 北海道漁民心急

2022/4/10 09:19
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（中央社記者楊明珠東京10日專電）北海道太平洋的鮭魚和鱒魚捕撈作業往年大多是4月10日開始解禁，但受到俄羅斯侵略烏克蘭的影響，今年日本與俄羅斯之間的漁業談判尚未開始，讓日本漁民內心焦急。

日本放送協會（NHK）報導，漁民在北海道根室外海等太平洋日本專屬海域進行鮭魚與鱒魚的拖網捕撈作業，因為許多魚群在俄羅斯的河川生長，所以日俄兩國政府每年進行漁業談判，決定漁獲量等捕撈條件。往年日俄漁業談判後是從4月10日起解禁，但今年受到俄羅斯侵略烏克蘭的影響，遲遲未展開漁業談判。

相關人士表示，日俄政府正在協商傾向安排4月11日展開漁業談判。

報導說，目前包括日本在內，世界多國對俄羅斯實施嚴厲制裁，日俄在這種情況下進行漁業談判，實屬罕見。一般認為，日本水產廳為了確保漁業權益，很難迴避與俄羅斯進行漁業談判。但俄羅斯強烈反彈日本發動制裁，所以實際上日俄即使展開漁業談判也可能觸礁。

「朝日新聞」報導，眼見每年漁業解禁期已至，但今年日俄漁業談判尚未展開，這讓北海道的漁民和流通業者倍感不安。

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在日本本土東端的納沙布岬附近、根室市齒舞漁港，可看到10幾艘漁船停泊在岸邊。

太平洋小型鮭魚及鱒魚漁業協會（設於北海道札幌市）表示，希望參加本季捕撈作業的北海道漁船有19艘，比去年少12艘。自從2018年參與捕撈作業的47艘以來，2019年、2020年各減少8艘，今後可能持續減少。理由除了近年捕撈有歉收的傾向外，現在日俄遲遲未展開漁業談判，前景難預料。（編輯：郭中翰）1110410

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