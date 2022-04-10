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俄羅斯入侵烏克蘭
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不接受俄羅斯入侵烏克蘭 墨西哥：盼和平解決

2022/4/10 12:55
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（中央社墨西哥市9日綜合外電報導）墨西哥總統羅培茲歐布拉多在今天公布的影音訊息中表示，墨西哥不接受俄羅斯入侵烏克蘭。他公布這項訊息作為全球聲援衝突中受害烏克蘭人的一部分。

路透社報導，羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，「我們不接受俄羅斯入侵烏克蘭，因為我們也曾遭逢入侵」。他指的是西班牙、法國和美國過去入侵墨西哥的歷史。

他說：「我們支持和平解決這場衝突。」

本週稍早，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）邀請羅培茲歐布拉多出席他與歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）共同召開的活動，替烏克蘭難民和烏國境內流離失所的民眾募款。

羅培茲歐布拉多6日說他無法與會，但保證會發布影片「譴責這場入侵行動」。

羅培茲歐布拉多試圖在俄烏衝突保持中立，也已拒絕對俄實施制裁。

儘管羅培茲歐布拉多政府支持聯合國呼籲俄羅斯自烏克蘭撤軍的表決，但在7日聯合國大會針對暫停俄羅斯在聯合國人權理事會會員資格的表決中，投下棄權票。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110410

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