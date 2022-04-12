上海疫情升溫 美國務院令非緊急人員撤離領事館

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國國務院今天以上海COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例激增，中國在控制疫情所採取的措施為由，下令非緊急美國政府員工撤離美國駐上海總領事館。

發言人在聲明中說，美國國務院一來在「COVID-19疫情延燒」，二來在美國外交官員「關切美國公民在中華人民共和國官員之下的安全與福祉」下，發布這起撤離令。

路透社和法新社報導，國務院8日已宣布非緊急人員可自願撤離總領事館，警告在中國的美國公民可能會面臨「任意執法」的防疫措施。

發言人在聲明中說，國務院如今強制命令員工撤離，「在我們因應地面上瞬息萬變情況的同時，最好還是減少我們員工和家眷人數，以及縮小營運規模」。

上海目前正在對抗自COVID-19於2019年12月首度在湖北省武漢市現蹤以來，最嚴重的一波疫情。

上海當局今天通報，11日新增本土確診病例994例及無症狀感染2萬2348例。

本土確診病例比前一天的914例高，無症狀感染則比前一天的2萬5173例低。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1110412