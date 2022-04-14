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美國2021兩度核試 日本廣島原爆館改和平鐘抗議

2022/4/14 14:59
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（中央社東京14日綜合外電報導）美國去年2度進行沒有爆炸的核武「次臨界實驗」，這是美國總統拜登上任後首次核試。日本廣島原爆資料館昨天更改顯示距離世界最後核試日的計日器「地球和平監視鐘」以示抗議。

日本放送協會（NHK）報導，美國能源部和國家核子安全局（NNSA）13日受訪時證實，去年分別在6月22日與9月16日於西部內華達州的核子實驗場進行次臨界實驗（subcritical experiment）。

NNSA未說明進行核試的目的與詳情，不過這是美國總統拜登去年1月上任後首次進行的次臨界實驗，上一次則是前總統川普執政時的2020年11月。

日本是世界上唯一曾遭核武轟炸的國家，被爆地之一的廣島市「原爆資料館」昨天在閉館後，更改顯示距離世界最後核試日的計日器「地球和平監視鐘」，將原本顯示距離2020年11月美國核試的「499日」，改為「209日」。

原爆資料館館長瀧川卓男表示，在人們擔憂會使用核武的世界情勢之下，對美國進行次臨界實驗感到非常遺憾；資料館的使命是讓全世界了解遭核武轟炸的實際情形，希望大家在得知實情後能夠不要繼續核試。

報導說，美國政府從1992年起暫停進行會發生爆炸的核試，次臨界實驗則因未伴隨爆炸，歷任總統都持續進行。

共同社報導指出，對於將正在開發的遠程空射巡弋飛彈（LRSO）和洲際彈道飛彈（ICBM）搭載的核彈頭現代化，次臨界實驗被認為不可或缺，美國也已著手研發新型核彈頭W93。

報導說，LRSO是配備於戰略轟炸機上、可從敵方防空區域外攻擊的飛彈，美國計劃搭載威力受限的核彈頭W80-4，此舉被認為意在對抗俄羅斯擁有的小型核武。 （譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1110414

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