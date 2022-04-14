聯合國秘書長：烏克蘭人道停火「看似無望」

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（中央社紐約13日綜合外電報導）聯合國（UN）秘書長古特瑞斯今天稱，「烏克蘭戰事似乎不可能停火」，暗示聯合國的疏散平民和提供援助提議仍在等待俄羅斯回應。

古特瑞斯（Antonio Guterres）在記者會上表示：「這是我們基於人道理由所提出的（停火）呼籲，但似乎不可能發生。」

被問及他是否相信烏克蘭已發生美國總統拜登所說的「種族滅絕」時，古特瑞斯答稱，「種族滅絕在國際法中有嚴格定義，聯合國將聽憑適當司法機構的最終認定」，且海牙國際刑事法院（International Criminal Court）已就烏克蘭戰爭展開調查。

古特雷斯最近指派主管人道事務與緊急援助的副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）前往莫斯科和基輔，以推動烏俄停火。

國際救助機構一再設法要從馬立波（Mariupol）等烏克蘭城市撤離平民，這些地方已遭俄軍圍攻數週。

此外，古特瑞斯也敦促即將在華府召開春季會議的國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank），為受到入侵行動影響的開發中國家提供資金。（譯者：施施/核稿：張佑之）1110414