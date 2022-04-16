俄烏戰爭打亂內政 拜登不再提重建更好未來

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭打亂全球外交政策風貌，白宮也因分心而攪亂美國總統拜登國內施政，牽動年底期中選舉的物價上漲繼續惡化；拜登現在國內已不再提「重建更好未來」。

「紐約時報」指出，拜登3個月前還在2小時、內容包山包海的記者會大談為大學學費、孩童照護、完善幼教、處方藥和環保奮鬥，如今風發意氣不見。俄烏戰爭打亂全球石油市場導致美國油價與通膨繼續飆升，讓拜登再次無暇處理念茲在茲的一些國內長年議題。

去年為了內政支出法案還耗費數月與國會協商的拜登，現更多精力放在因應俄烏戰爭的全球危機；他上月風塵僕僕飛往歐洲4天，與盟邦緊急會商，預料5、6月還要再參與2場歐洲的峰會。

白宮幕僚長克蘭（Ron Klain）與西廂的幕僚仍堅稱拜登沒放棄施政雄心。克蘭說未來幾個月的內政目標包含一個支持美國創新與半導體產業的法案，還要資助對抗COVID-19防疫及持續交付武器給烏克蘭。

但紐時發現，拜登已因民主黨內都不力挺相關支出法案，而不再提「重建美好未來」（Build Back Better）口號，最近幾週更幾乎沒再關照去年還力求通過的2兆美元攸關國內社福環保的支出法案。

拜登在競選期間誓言要消弭分歧、在國會尋求兩黨共識以翻修諸如移民、警政與刑事量刑體系乃至政府支出公正等長年問題，但他上任之初送到國會的移民法案，因共和黨杯葛及自家也有歧見無疾而終。

其他像能更易於訴究濫權施暴員警的「佛洛伊德警務公義法案」（George Floyd Justice in Policing Act），已在國會胎死腹中；去年拜登簽署激勵法案中為非裔和弱勢農民提供40億美元，也因訴訟遭聯邦法院凍結；全面應對氣候變遷立法所做的努力也告失敗。

面對這些制肘，拜登表示他將更加利用不需國會批准的行政命令落實施政。

民調顯示，美國國內氛圍與拜登政府及華府建制派的認知大相逕庭；受訪民眾認為美國政壇更為分歧、對國家正確大方向莫衷一是。

喬治城大學的政治與公共服務研究所2月發布所作民調顯示，美國國內分歧嚴重、大多數人更關切物價變貴；蒙茅斯大學（Monmouth University）上月的民調發現，選民用「分歧」、「一團糟」、「混亂」等字眼形容國內政治。（譯者：陳亦偉）1110416