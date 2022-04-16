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戰事遲未告捷 俄官媒：已是第三次世界大戰

2022/4/16 14:36
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（中央社莫斯科15日綜合外電報導）俄羅斯國營電視台一名主持人今天表示，俄國總統蒲亭在烏克蘭的「特殊軍事行動」之所以耗費這麼長的時間，是因為俄國已進入對抗北約的第三次世界大戰。

英國「獨立報」（The Independent）報導，隨著俄國黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）沉沒，莫斯科當局遭受令人心痛的象徵性失敗後，俄國最具權威性的主持人之一發表了上述言論。

電視節目主持人斯卡比耶娃（Olga Skabeyeva）懇求俄羅斯國家電視台第一頻道（Rossiya 1）觀眾「意識到」俄國現在正在對抗「北大西洋公約組織（NATO）結構，而非北約本身」。

斯卡比耶娃說：「許多人在說，『不能更快完成嗎？』，大家都想要快點完成，都想要一場決定性的勝利，希望設下的所有目標都能實現。」

「否則，整體而言，我們根本不可能接受這場我們展開的特殊行動，也就是俄羅斯在烏克蘭境內的特殊軍事行動。」

斯卡比耶娃繼續說道：「大家可以很肯定地說，現在已經升級為第三次世界大戰，這是肯定無誤的。」

「現在，我們絕對是在對抗北約結構，而非北約本身，我們必須認清這一點。」

俄國國防部表示，昨天沉沒的旗艦莫斯科號長約168公尺，現在正被拖回港口。

俄國國防官員表示，船上彈藥在交火期間爆炸，但烏克蘭聲稱烏方用海王星（Neptune）飛彈擊中莫斯科號。

莫斯科否認旗艦遭到攻擊，還說船上的飛彈發射器完好無損。（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1110416

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