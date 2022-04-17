華府動物園慶貓熊協議50年 美香母子大啖蛋糕

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）華府國家動物園慶祝與中國簽訂貓熊交換協議50週年，園內最有名的住客─貓熊媽媽「美香」和寶寶「小奇蹟」今天早上在一群觀眾欣羡眼光下，熱情享受一頓「蛋糕」早餐。

「蛋糕」是以冷凍果汁、地瓜、胡蘿蔔和甘蔗製成，貓熊母子抓住蛋糕約15分鐘就吃完。而當中國大使秦剛致詞稱讚貓熊是中美兩國「友誼的象徵」時，貓熊爸爸「添添」則在附近大啖竹子，聲音清晰可聞。

今天的活動，除了慶祝1972年前美國總統尼克森（Richard Nixon）歷史性造訪中國時簽下協議，也強調全球貓熊保育計畫卓然有成，已將貓熊從瀕臨滅絕邊緣挽救回來。

小奇蹟在2020年8月誕生。當年母親美香以22歲高齡產子，加上是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中動物園全面封鎖後不久，園方於嚴格控管措施下成功執行人工授孕，因而小貓熊誕生被喜稱為近乎是奇蹟。美香是在美國成功分娩、年紀最長的大貓熊。

小奇蹟誕生引發新一波貓熊熱，當時動物園的貓熊直播影片收視率飆升了1200%。

華府國家動物園最早在1972年獲贈一對大貓熊「玲玲」、「興興」為禮物，數十年來一直是園裡的明星動物；但貓熊懷孕是有名地棘手，而牠們的小寶寶一隻也沒活下來。

美香和添添於2000年抵達華府國家動物園，透過人工授精方式成功生下3隻小寶寶，分別是「泰山」、「寶寶」和「貝貝」。依據園方與中國政府的協議，牠們在4歲時都送回中國。

在1980年代，全世界貓熊僅剩1000隻出頭；中國與世界各地動物園所簽類似協議，有助於振興大貓熊族群數量；目前貓熊已從瀕臨滅絕動物名單中移除。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1110417