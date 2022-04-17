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3瀕臨絕種北大西洋露脊鯨 鱈角灣現蹤

2022/4/17 17:19
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（中央社麻州普羅文斯敦16日綜合外電報導）經過在鱈角灣（Cape Cod Bay）好幾小時搜尋，並歷經幾次誤報後，水薙鳥號研究船（Research Vessel Shearwater）在4月一個萬里無雲的日子，發現3頭北大西洋露脊鯨，其中包括一對母子。

3名海洋生物學家迅速拍照、註記，以辨識並追蹤牠們的傷病，這是保育工作的一大重點。據信目前全世界約有336頭北大西洋露脊鯨（North Atlantic right whale）。

北大西洋露脊鯨是目前世界上極危的哺乳類動物之一，雖然導致牠們瀕臨絕種的捕鯨行為已被禁止，但因船隻意外碰撞或被漁具糾纏，仍讓牠們面臨威脅。

北大西洋露脊鯨身長可達60英尺，重量可逾70噸，是現存鯨魚中第3大的。牠們的壽命與人類相當，可活到上百歲。

儘管一些保護區的船速嚴格限制在10節，而且有關當局還有新的規定，限制浮標與海底捕蟹、抓龍蝦裝置間的繩索數量，但保育人士擔心這仍不夠。

氣候變遷也使問題加劇，隨著北大西洋水域變暖，北大西洋露脊鯨的主食─一種富含油脂的甲殼類動物，在從佛羅里達延伸到加拿大的棲息地裡，變得越來越稀少。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1110417

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