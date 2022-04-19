2022年以來巴西登革熱病例年增85.6%

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（中央社記者唐雅陵聖保羅18日專電）巴西衛生部指出，今年截至15日，已通報32.39萬例疑似登革熱病例，發病率平均每10萬人口151.8人，較去年增加85.6%，目前累計死亡人數85人，較去年同期增加73%。

今年巴西登革熱疫情最嚴重的是中西部，發病率每10萬人口648人，較去年成長242%，；其次是南部，每10萬人口198人。

受影響最嚴重的5個城市中，3個位於中西部，包括戈恩尼亞（Goiânia）2.51萬例、巴西首都巴西利亞1.92萬例、戈恩尼亞阿帕雷西達（Aparecida de Goiânia）4600例；還有托坎廷斯州首府帕爾馬斯（Palmas）7500例和聖保羅州內陸城市沃圖波朗加（Votuporanga）4700例。

今年登革熱病媒蚊─埃及斑蚊反常地在平均氣溫較低、登革熱病毒出現頻率較低的南部肆虐，聖卡塔里納州（Santa Catarina）已有11例登革熱死亡病例，包括首府佛洛里亞諾波里斯（Florianópolis）在內的3個城市進入緊急狀態。南大河（Rio Grande）和巴拉納（Paraná）也在病例最多的10個州當中。

南大河聯邦大學（UFRS）流行病學家費瑞拉（Jair Ferreira）表示，南半球已入秋，氣候開始變冷，這個時期南部的登革熱病例這麼多，很不尋常，可能與氣候變化和病媒蚊的適應力提高有關。

聖保羅聯邦大學（Unifesp）流行病學家柯德索（Claudia Codeço）認為，自2021年底夏季開始以來，巴西各地出現高溫、降雨量大且持續時間長，也有利於埃及斑蚊孳生和傳播病毒。

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還有2021年底到2022年初，巴西面臨H3N2流感流行，導致流感病例顯著增加，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron的傳播，感染人數創下歷史新高，以致於政府和民眾都忽略防範登革熱。

柯德索指出，2019年巴西曾經歷過嚴重的登革熱流行疫情，2021年登革熱病例減少與高度保持社交距離有關，但因登革熱的發生呈現一定週期性，所以已預料到從2022年起病例可能增加。（編輯：韋樞）1110419