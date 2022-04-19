「與烏克蘭站在一起」 新加坡歐洲影展以烏片揭幕

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新加坡歐洲影展將於5月登場，歐盟駐新加坡大使皮歐柯19日表示，選擇烏克蘭電影「使徒之母」作為開幕片，「代表我們與烏克蘭站在一起」。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年4月19日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡19日專電）新加坡歐洲影展將於5月登場，這次共播映24部作品，包括2部烏克蘭電影。歐盟駐星大使今天表示，選擇烏克蘭電影「使徒之母」作為影展開幕片，代表「我們與烏克蘭站在一起」。

由歐盟駐新加坡代表團主辦的歐洲影展（European Film Festival）將於5月12日至26日舉行，播映24部電影，包括來自比利時、法國、德國、義大利、荷蘭、芬蘭、西班牙、瑞士、土耳其及烏克蘭等23國的作品。這次共有2部烏克蘭電影，其中一部將作為開幕片。

歐盟駐新加坡大使皮歐柯（Iwona Piórko）今天在影展記者會上表示，「歐洲電影提醒我們人性的重要，也展現了我們的生命是彼此相連的」。

她說，今年影展在對歐洲、對全世界而言都是很艱困的時刻舉行，「藉由選擇獲獎無數的烏克蘭電影『使徒之母』作為開幕片，代表我們與烏克蘭站在一起」。

俄羅斯入侵烏克蘭至今已超過50天，戰事延燒之際，烏克蘭聲稱俄軍在發動幾週來最猛烈的飛彈打擊後，18日又於烏東沿著一條近480公里的前線發動地面攻擊，俄烏間的頓巴斯之戰開打。

烏克蘭駐星大使澤連科（Kateryna Zelenko）在影展記者會致詞時表示，「使徒之母」（Mother of Apostles）這部片很特別，曾贏得51個國際獎項，雖然是2年前的作品，但如今看來更顯意義。這部電影以2014年俄羅斯侵略烏克蘭為背景，講述一位母親前往前線尋找兒子的故事。

正當澤連科出席這場活動之際，烏克蘭持續遭逢俄羅斯軍事攻擊，她說，俄國入侵烏克蘭已50多天，數百萬名烏克蘭母親正在等待和平那天的到來。

她也相信，「光明總會勝過黑暗」。

主辦單位指出，以往歐洲影展都是選擇來自當年歐盟輪值主席國的電影作品作為開幕片，但今年作法有別以往，由烏克蘭電影「使徒之母」為影展揭幕，而法國電影「巴黎夢想家」（Lost Illusions）作為閉幕片。

今年歐盟輪值主席國由法國擔任。法國駐新加坡大使阿邦蘇爾（Marc Abensour）表示，選擇烏克蘭電影作為開幕片是很強烈的訊息，不僅代表「烏克蘭是歐洲大家庭的一份子」，也代表在烏克蘭面臨不幸時，「我們與烏克蘭團結在一起」。

俄羅斯入侵烏克蘭明顯是違反國際法原則的行為，阿邦蘇爾說，「這不僅是歐洲的不幸，也是全世界的不幸」。（編輯：黃自強）1110419