更多編輯台推薦新聞：
台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情
政治

台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情

第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
政府修法放寬就業港人定居 預計5月生效
首頁 / 國際
岸田文雄
新聞專題
岸田文雄2/164

日本靖國神社春祭首相奉納 中國嚴正交涉

2022/4/21 17:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京21日電）日本靖國神社今天起舉行春祭，日本首相岸田文雄循往例供奉供品真賢木，不親自前往參拜。中國外交部發言人汪文斌說，中方對此堅決反對、嚴厲譴責，並已進行嚴正交涉。

新華社報導，今天的中國外交部例行記者會上，有記者提問說，岸田文雄向靖國神社供奉祭品，另有個別內閣成員及部分國會議員前往參拜。

對此，汪文斌表示，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的「精神工具」和象徵，供奉對那場侵略戰爭負有嚴重罪責的甲級戰犯。日方有關「消極動向」再次反映出其對待自身侵略歷史的錯誤態度，中方對此堅決反對、嚴厲譴責，並已進行嚴正交涉。

他說，中方敦促日方切實信守正視並反省侵略歷史的表態和承諾，徹底同軍國主義切割，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

歷年來，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發鄰國中、韓強烈反彈。

日本放送協會（NHK）報導，相關人士表示，岸田上任首相前從未在靖國神社供奉過供品，他去年10月上任後，於同月的靖國神社秋祭時，循前首相安倍晉三、菅義偉的往例做法，供奉供品真賢木，但不親自參拜，這次春祭也採取同樣做法。（編輯：呂佳蓉）1110421

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀