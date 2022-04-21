日本靖國神社春祭首相奉納 中國嚴正交涉

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（中央社記者張淑伶北京21日電）日本靖國神社今天起舉行春祭，日本首相岸田文雄循往例供奉供品真賢木，不親自前往參拜。中國外交部發言人汪文斌說，中方對此堅決反對、嚴厲譴責，並已進行嚴正交涉。

新華社報導，今天的中國外交部例行記者會上，有記者提問說，岸田文雄向靖國神社供奉祭品，另有個別內閣成員及部分國會議員前往參拜。

對此，汪文斌表示，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的「精神工具」和象徵，供奉對那場侵略戰爭負有嚴重罪責的甲級戰犯。日方有關「消極動向」再次反映出其對待自身侵略歷史的錯誤態度，中方對此堅決反對、嚴厲譴責，並已進行嚴正交涉。

他說，中方敦促日方切實信守正視並反省侵略歷史的表態和承諾，徹底同軍國主義切割，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

歷年來，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發鄰國中、韓強烈反彈。

日本放送協會（NHK）報導，相關人士表示，岸田上任首相前從未在靖國神社供奉過供品，他去年10月上任後，於同月的靖國神社秋祭時，循前首相安倍晉三、菅義偉的往例做法，供奉供品真賢木，但不親自參拜，這次春祭也採取同樣做法。（編輯：呂佳蓉）1110421